Hinterland объяснила перенос даты релиза третьего эпизода The Long Dark

Оттава, , 09:54 — REGNUM Выход третьего сюжетного эпизода игры The Long Dark отложен на 2019 год: согласно заявлению компании Hinterland, она решила по полной использовать те ресурсы, которые получила в последние месяцы. Об этом 9 ноября сообщил портал PC Gamer.

Издание пишет, что в результате проблем, с которыми столкнулись компании Telltale и отделение Capcom в Ванкувере (Канада), часть сотрудников (шесть человек) перешла в Hinterland. Креативный директор компании Рафаэль ван Лироп сказал, что это самый значительный рост численности персонала в компании за последние пять лет, при этом не исключено, что в Hinterland в ближайшее время перейдёт ещё несколько сотрудников Telltale.

Таким образом, ван Лироп решил, что он хочет использовать людей и те технологии, которые они принесли вместе с собой, добавить больше контента в третий сюжетный эпизод The Long Dark. И тут стало понятно, что он не будет готов к декабрю 2018 года. При этом креативный директор отметил, что переработанные первый и второй эпизоды Redux выйдут, как и было запланировано, в декабре 2018 года.

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Напомним, The Long Dark — игра в жанре survival (выживание), в которой перед геймером стоит задача по выживанию в суровых условиях канадской зимы после произошедшей авиакатастрофы. Игра вышла в Steam в «раннем доступе» еще в сентябре 2014 года. Первоначально средства на финансирование проекта были собраны на Kikstarter.

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