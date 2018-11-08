Игра-долгострой DayZ наконец-то получила бета-версию

Прага, , 14:13 — REGNUM Игра DayZ, находящаяся в Steam в раннем доступе c декабря 2013 года, после долгого ожидания поклонников получила бета-верию. Об этом 7 ноября сообщила страница разработчиков.

Команда проекта в пресс-релизе заявила, что её целью является выпуск стабильной версии игры, в которой исправлены множество ошибок и поправлен баланс. Разработчики сообщили, что для них этот этап является очень важным, поскольку выход игры из «раннего доступа» должен состояться до конца 2018 года.

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Напомним, DayZ представляет собой смесь многопользовательского шутера и игры в жанре survival horror (выживание в обстановке фильме ужасов). В задачу геймеров входит не только выживание и борьба с зомби, но и взаимодействие с другими игроками, которое далеко не всегда может быть конструктивным. DayZ является переработкой одноимённой модификации к военному симулятору Arma 2.