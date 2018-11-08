Эндрю Линкольн больше никогда не появится в сериале «Ходячие мертвецы»

Нью-Йорк, США, , 14:52 — REGNUM Британский актёр Эндрю Линкольн заявил, что он больше никогда не вернется в проект сериала «Ходячие мертвецы», несмотря на то, что история Рика Граймса продолжится. Об этом 7 ноября сообщил портал Screen Rant.

Создатель телешоу Скотт Гимпл в свою очередь также сказал, что поклонники «Ходячих мертвецов» должны знать: они могут не ждать возвращения Рика Граймса. Впрочем, издание предполагает, что бывший шериф, возможно, появится в кадре в эпизодической роли, когда сериал подойдёт к концу.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что AMC выпустит три полнометражных фильма про дальнейшие приключения Рика Граймса. Ожидается, что он столкнётся с множеством новых проблем в других сообществах выживших.

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