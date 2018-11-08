Вигго Мортенсен дал советы исполнителю роли Арагорна в сериале Amazon

Лос-Анджелес, США, , 08:00 — REGNUM Вигго Мортенсен, исполнивший роль Арагорна в трилогии режиссёра Питера Джексона «Властелин колец» дал несколько советов актеру, которому предстоит сыграть этого персонажа в будущем высокобюджетном сериале компании Amazon. Об этом 7 ноября рассказал портал Colider.

Мортенсен предложил будущему исполнителю роли не только прочитать роман Джона Толкина, но и ознакомиться с книгой «Сигурд победитель дракона» Турилл Турстад Хаугер и сагой о Вёльсунгах. Актер отметил, что Толкин брал оттуда информацию для создания своей вселенной. Он добавил, что его будущему коллеге также стоит посмотреть фильмы Акиры Куросавы.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что первый сезон будущего сериала «Властелин колец» от Amazon расскажет зрителям о молодости Арагорна. Всего в сериале будет пять сезонов, компания намерена инвестировать в проект около $1 млрд.

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