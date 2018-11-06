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В карточную онлайн-игру Hearthstone играют уже более 100 млн человек

Культура

Компания Blizzard решила отметить это событие

Ирвайн, США, 6 ноября 2018, 12:57 — REGNUM  Карточная многопользовательская игра Hearthstone от компании Blizzard отметила очередное достижение, в неё играют уже более 100 млн человек. Об этом 5 ноября сообщил портал PC Gamer.

Blizzard решила отпраздновать это событие, компания выпустила видео, на котором она показала членов команды проекта, благодарящих всех игроков за участие в нем. Также разработчик выпустил шесть бесплатных карт Boomsday Project. Кроме того, геймеры получат возможность до пяти раз пройти квест Celebrate the Players и заработать до 500 золотых.

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Напомним, Hearthstone представляет собой коллекционную карточную онлайн-игру, в основе которой лежит вселенная Warcraft. Игра распространяется по модели Free-to-play (пользователь может играть в неё без обязательного внесения денежных средств).

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