Начались съемки полнометражного фильма «Дедвуд» по популярному сериалу

Лос-Анджелес, США, , 13:36 — REGNUM Режиссёр Даниэль Минахан приступил к съемкам полнометражного фильма «Дедвуд», в основу которого лег популярный сериал телеканала HBO. Об этом 5 ноября сообщил портал Deadline.

Над созданием сценария к будущей картине работал писатель Дэвид Милч, известный зрителям по своей работе над шоу «Настоящий детектив». О сюжете будущей картины пока что ничего не известно кроме того, что спустя 10 лет персонажи вновь встретятся в городе Дедвуд.

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Напомним, оригинальное шоу телеканал HBO показывал в период с марта 2004 года по август 2006. В его основе лежит реальная история основания в штате США Южная Дакота города Дедвуд. События сериала происходят во времена «золотой лихорадки».

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