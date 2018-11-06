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Фанаты Marvel выпустили ролик про Таноса с музыкой Queen

Культура

Таким образом они отметили премьеру фильма «Богемская рапсодия»

Лос-Анджелес, США, 6 ноября 2018, 11:53 — REGNUM  Фанаты киновселенной Marvel выпустили ролик Don't Stop Thanos Now, в котором использована музыка группы Queen. Видео было опубликовано 5 ноября на YouTube-канале Super-Dave Thomaon.

Выход ролика они приурочили к выходу музыкального байопика «Богемская рапсодия» режиссёров Брайана Сингера и Декстера Флетчера. В видео использованы различные сцены из фильма «Мстители: война бесконечности».

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Напомним, картина «Богемская рапсодия» вышла в лидеры кинопроката России и США. В нашей стране лента смогла в первые выходные показов собрать более 286 млн рублей. В США сумма её сборов составила около $50 млн.

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