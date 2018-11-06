Журнал People выбрал самого сексуального мужчину

Вашингтон, , 13:11 — REGNUM Идрис Эльба является самым сексуальным мужчиной в мире. К такому выводу пришла редакция журнала People в соответствующей статье, которая вышла 6 ноября.

https://twitter.com/people/status/1059669422699352064

Сам актер признался, что ему было очень приятно, когда он услышал о выборе издания. Бумажная версия журнала с Идрисом Эльбой на обложке выйдет в продажу 19 ноября 2018 года.

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Напомним, полное имя британского актера звучик как Идрисса Акуна Эльба. В 2017 году журнал People называл самым сексуальным мужчиной певца Блэйка Шелтона.

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