Леди и принц: российские косплееры стали лучшими на Blizzcon 2018

Анахайм, США, , 12:07 — REGNUM На прошедшей ежегодной игровой выставке Blizzcon 2018 косплееры (артисты, выступающие в костюмах известных персонажей игр/фильмов/комиксов) из России с никами Aoki и Narga стали победителями конкурса косплея в двух номинациях. О своей победе дуэт косплееров сообщил в своей официальной группе «ВКонтакте».

Семейная пара, Алексей и Наталья Кочетковы занимаются созданием сложных костюмов более 10 лет. Одними из самых известных образов российских артистов стали принц Артас Менетил и леди Джайна Праудмур из популярной серии видеоигр Warcraft.

С новыми улучшенными версиями этих персонажей дуэт выступил на ежегодной выставке Blizzcon 2018 в Анахайме, Калифорния. Наталья Кочеткова (Narga) стала победителем в категории Artisan Craft (категория, ориентированная на наличие множества мелких деталей в костюме, преимущественно из ткани и кожи). Алексей Кочетков (Aoki) победил в категории Large Fabrication (категория, основанная на создание массивного костюма с использованием частей доспехов).

Напоминаем, что BlizzCon — ежегодный (за исключением 2006 и 2012 года) фестиваль, проводимый компанией Blizzard Entertainment и посвящённый её основным франчайзам: Warcraft, StarCraft, Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm и Overwatch. BlizzCon впервые состоялся в октябре 2005 года в Anaheim Convention Center (Калифорния), где и проводится до сих пор. На фестивале объявляются новые возможности, реализованные во франчайзах, показывают новый контент (концепт-арт и видеоролики) и демонстрируют определённый уровень анимации и т. п. Также разработчики отвечают на некоторые вопросы геймеров.

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