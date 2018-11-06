Игра PlayerUnknown’s Battlegrounds может выйти на PS4 уже в декабре

Сеул, , 08:56 — REGNUM Популярная многопользовательская игра PlayerUnknown’s Battlegrounds может выйти на платформе PS4 уже в декабре 2018 года. Об этом 5 ноября сообщил портал Сomicbook.

Пользователь форума PSN Profiles выяснил, что игра уже загружена на сервера PSN, несмотря на то, что никакой официальной информации о релизе проекта пока что не было. Ему также удалось скачать иконку проекта и постер версии игры для PS4. Пользователи форума ResetEra по имени ZhugeEx, являющийся его администратором и игровым аналитиком, заявил, что PUBG может выйти на консоли в декабре 2018 года.

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Напомним, PlayerUnknown’s Battlegrounds — это многопользовательский шутер (игра в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) в жанре королевской битвы. Игры этого жанра подразумевают наличие элементов симулятора выживания и проведение матчей, в которых выигрывает тот персонаж, который последним остается в живых.

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