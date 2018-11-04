Поклонники Diablo разочарованы анонсированным продолжением серии

Ирвайн, США, , 13:13 — REGNUM Анонс новой игры Diablo Immortal компании Blizzard Entertainment разочаровал поклонников серии, об этом свидетельствует статистика официального канала серии в Youtube.

Продолжение серии Diablo (игра в жанре Action/RPG), анонсированное компанией-разработчиком 3 ноября, вызвало негативную реакцию у поклонников серии.

Кинематографический трейлер, загруженный на Youtube канал серии, получил 310 тыс. отрицательных оценок и 11 тыс. положительных (при общем количестве просмотров около 2 млн).

Трейлер, демонстрирующий игровой процесс, получил 7 тыс. положительных оценок и 117 тыс. отрицательных (его просмотрели около 1 млн раз).

Недовольство фанатов вызвал тот факт, что новая игра серии Diablo выйдет на мобильных устройствах, тогда как они ждали дополнения для Diablo III или анонса следующей части для компьютера.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Blizzard Entertainment анонсировала новый проект серии Diablo 3 ноября на ежегодной игровой выставке Blizzcon в Калифорнии. Diablo Immortal станет первой игрок компании для мобильных устройств.