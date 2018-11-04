Выполнили квест и «сняли кошку»: студенты Нижнего Тагила отметили 4 ноября

Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:58 — REGNUM В Нижнем Тагиле участники Национальной лиги студенческих клубов приняли участие в тематическом квесте и всероссийском флешмобе, приуроченным ко Дню народного единства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила исполняющая обязанности координатора городского отделения Национальной лиги студенческих клубов Кристина Ашихмина.

Исторический квест начался в 10:00 по местному времени (08:00 по мск).

«Квест проходил по памятным местам нашего города. То есть это памятник строителям, стела на площади, памятник Ленину и другие места. Ребята бегали по карте и выполняли разные задания. Было три команды по восемь человек. А по итогам квеста мы наградили капитанов команд», — сообщила Кристина Ашихмина.

Также студенты Нижнего Тагила приняли участие во всероссийском интернет-флешмобе.

«Обрадовало то, что очень активно приняли участие во флешмобе парни. Они были особенно заинтересованы. Тогда как обычно на подобных мероприятиях более активны девушки», — отметила Кристина Ашихмина.

Она уточнила, что во всероссийском флешмобе приняли участие более 30 студентов из Нижнего Тагила.

«Больше всего мне понравилась история девушки, которая выгуливала на улице кошку на поводке. Кошка сорвалась и залезла на дерево вместе с поводком. Мимо шли два парня, которые забрались, помогли ей снять с дерева кошку», — поделилась Кристина Ашихмина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во всероссийском флешмобе приняли участие студенты Екатеринбурга и Челябинска. Более 100 молодых людей Среднего и Южного Урала делились своими историями со сверстниками.

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Напомним, что всероссийский интернет-флешмоб студентов, приуроченный ко Дню народного единства, прошёл 3 и 4 ноября.

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