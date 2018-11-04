В День народного единства студенты из Екатеринбурга провели флешмоб

Екатеринбург, , 16:51 — REGNUM В Екатеринбурге студенты провели флешмоб, приуроченный ко Дню народного единства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил координатор Национальной лиги студенческих клубов по Свердловской области Дмитрий Биктимиров.

Он уточнил, что во флешмобе приняли участие порядка 50 студентов из Екатеринбурга и области. В ходе мероприятия молодые люди рассказали друг другу о том, как они вместе со своими знакомыми и близкими преодолевали различные жизненные ситуации, от таких мелочей как совместный поиск сотового телефона до более серьёзных случаев, когда родственники попадали в трудные жизненные ситуации.

«Ребята с большим энтузиазмом приняли участие во флешмобе. Рассказывали свои истории и выслушивали мнения участников мероприятия. Никаких проблем в общении не возникало», — сообщил Дмитрий Биктимиров.

Напомним, что Национальная лига студенческих клубов 3 и 4 ноября провела приуроченный ко Дню народного единства интернет-флешмоб, во время которого участники движения поделились друг с другом опытом коллективного взаимодействия, в том числе в сложных ситуациях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в День народного единства был проведён многотысячный митинг на Площади труда. Также в городе состоялись фестивали национальных культур и спортивных единоборств.

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