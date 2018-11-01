Хью Грант присоединился к проекту нового криминального фильма Гая Ричи

Лос-Анджелес, США, , 13:59 — REGNUM Хью Грант присоединился к проекту криминального фильма «Друзья» или «Крутые парни» (Toff Guys) Гая Ричи, в котором уже участвуют такие звезды, как Мэттью МакКонахи, Кэйт Бекинсэйл и Генри Голдинг. Об этом 31 октября сообщил портал Screen Rant.

Toff — так в Великобритании называют богатого аристократа. Согласно синопсису, фильм расскажет о столкновении между «старыми европейскими богачами и современным промышленным комплексом по производству марихуаны». Не до конца понятно, о чем именно идет речь, но, судя по всему, в новом проекте создатель картин «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» вернется к знакомому ему жанру.

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Напомним, сценарий к фильму Гай Ричи написал совместно с Марном Дэвисом («Шерлок Холмс») и Айваном Аткинсом («Шерлок Холмс: Игра теней»). Сейчас режиссёр все еще работает над фильмом Disney «Аладдин», премьера которого запланирована на 23 мая 2019 года.

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