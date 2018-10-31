Стала известна дата премьеры фильма Marvel «Черная вдова»

Лос-Анджелес, США, , 08:01 — REGNUM В сети появилась информация о том, что студия Marvel выпустит на большие экраны фильм о Черной вдове 1 мая 2020 года. Об этом 30 октября сообщил портал Flickering Myth.

Согласно сообщениям инсайдеров, после увольнения Джеймса Ганна с поста режиссёра третьей части «Стражей галактики» получилось так, что в 2020 году у Marvel будет всего два релиза. Кроме фильма о Черной вдове студия выпустит ещё картину «Вечные» по одноименному комиксу, стало известно, что его премьера пройдёт 6 ноября 2020 года.

Издание отмечает, что на 31 июля 2020 года у Marvel была запланирована премьера еще одного фильма, пока что не имеющего названия. Предполагалось, что это будет вторая часть «Доктора Стренджа». Но если новая информация верна, то Marvel откажется от этой летней премьеры.

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Напомним, роль Наташи Романовой в фильме «Черная вдова» исполнит Скарлетт Йоханссон. Впервые актриса сыграла этого персонажа в картине «Железный человек 2», которая вышла в 2010 году.

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