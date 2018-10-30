Названа настоящая причина выпуска «детской версии» кинокомикса «Дэдпул 2»

Лос-Анджелес, США, , 16:55 — REGNUM Сценаристы фильма «Дэдпул 2» раскрыли настоящие причины решения компании 20th Century Fox выпустить детскую версию фильма. Об этом 29 октября сообщил портал Screen Rant.

Как пояснили Ретт Риз и Пол Верник, главной причиной стало то, что есть социальные группы и семьи, а самое главное — дети, которых лишили возможности посмотреть фильм. Например, есть родители, которых сводит с ума постоянное нытьё детей о том, что они не могут посмотреть фильм. Получилось так, что создатели картины как бы встали между родителями и детьми, и их (создателей) это расстраивало.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что премьера детской версии фильма «Дэдпул 2» пройдет 21 декабря 2018 года. Новый вариант фильма получил название «Дэдпул перед Рождеством». Главную роль в картине исполнил канадский актёр Райан Рейнольдс.

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