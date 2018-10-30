Россия и Китай расширят сотрудничество в сфере образования детей

Москва, , 14:17 — REGNUM Россия и Китай расширят сотрудничество в сферах дополнительного образования, организации отдыха и оздоровления детей. Меморандум об этом сегодня, 30 октября, в Пекине подписали Министерство просвещения РФ и Министерство образования Китайской Народной Республики, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

Согласно меморандуму, страны будут обмениваться опытом и осуществлять обмены учащимися. На постоянной основе будут проводиться Российско-китайский фестиваль детского творчества, конкурсы и олимпиады по русскому и китайскому языкам. Также меморандум фиксирует заинтересованность двух стран в развитии интереса у детей к электронным образовательным ресурсам на русском и китайском языках.

Замминистра просвещения РФ Павел Зенкович отметил, что с каждым годом повышается заинтересованность двух стран в области взаимного изучения русского и китайского языков, культуры и истории. Значимое достижение — включение китайского языка в список предметов для сдачи ЕГЭ.

В свою очередь в Китае создана целая система мероприятий, позволяющая развивать изучение русского языка — это Китайская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, 22 центра и кабинетов русского языка при вузах, а также Российский центр науки и культуры в Пекине.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2018—2019 учебного года выпускники 11-х классов впервые получат возможность сдать ЕГЭ по китайскому языку. Он станет пятым языком по выбору для участников ЕГЭ наряду с английским, немецким, французским и испанским.

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