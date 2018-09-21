Свердловские школьники смогут сдать ЕГЭ по китайскому языку

Екатеринбург, , 06:00 — REGNUM В Свердловской области выпускники школ смогут сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Такую возможность им дадут уже в 2019 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минобразования.

Как отмечает начальник министерского отдела аттестации и работы с педагогическими кадрами Татьяна Умнова, Рособрнадзор с 2015 года готовился к включению этого предмета в список тех, по которым можно сдавать ЕГЭ. Сейчас такой экзамен принимают по пяти языкам, среди которых немецкий, английский, французский, китайский и испанский.

: .

Зам. главы Рособрнадзора Анзор Музаев отмечает, что в тех школах, где изучают китайский язык, в конце нынешней осени будет проведён пробный экзамен.