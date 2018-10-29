Создатель аниме-сериала Netflix Devilman: Crybaby снимет фильм на тему ЛГБТ

Токио, , 12:45 — REGNUM Режиссер аниме-сериала Netflix «Человек-дьявол: Плакса» (Devilman: Crybaby) Масааки Юаса анонсировал свой новый анимационный фильм на тему ЛГБТ, который будет посвящен отношениям между девушкой-серфером и девушкой-пожарным. Об этом сообщил портал Anime News Network.

https://twitter.com/Anime/status/1056393131401318400

Премьера картины пройдёт в начале лета 2019 года. Свой новый проект режиссёр представил в рамках Токийского международного кинофестиваля. Согласно заявлению Юаса, в его новом фильме будет «много захватывающих сцен с контрастирующими элементами воды и огня».

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Напомним, все эпизоды сериала «Человек-дьявол: Плакса» компания Netflix выложила на своём потоковом сервисе 5 января 2018 года. Его сюжет рассказывает о том, как школьник Акира превращается в человека, обладающего силой демона, но сохранившего человеческую душу.

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