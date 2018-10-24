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Стала известна дата премьеры третьего сезона аниме «Рандеву с жизнью»

Культура

Производством продолжения шоу занимается анимационная студия J.C.Staff

Токио, 24 октября 2018, 15:49 — REGNUM  Третий сезон аниме-сериала «Рандеву с жизнью» (Date A Live) будет показан в телеэфире в январе 2019 года. Об этом 24 октября сообщил портал Tokyo Otaku Mode.

Дату релиза подтвердили 21 октября на мероприятии Fantasia Bunko Daikanshasai. Производством третьего сезона сериала занимается анимационная студия J.C.Staff («Индекс волшебства», «Бакуман»). Над озвучкой третьего сезона будет работать всё та же команда, при этом к ней присоединится Мано Аюми, она озвучит седьмого духа Нацуми.

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Напомним, первый сезон «Рандеву с жизнью» выходил в период с апреля по июнь 2013 года. Над его созданием работала студия AIC. Второй сезон снимала студия Production IMS.

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Аниме/манга
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