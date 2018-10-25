Опубликован лонг-лист претендентов на «Оскар» среди анимационных фильмов

Лос-Анджелес, США, , 12:46 — REGNUM Опубликовал лонг-лист анимационных фильмов, которые претендуют на «Оскар». В список вошли 25 картин, он был опубликован 24 октября в онлайн-журнале Variety.

В него, в частности, вошли такие известные анимационные проекты, как «Человек-паук: Через вселенные», «Монстры на каникулах 3: Море зовет», «Ральф против интернета» и «Суперсемейка 2». Издание отмечает, что некоторые фильмы пока ещё не показывались в кинотеатрах Лос-Анджелеса, что является обязательным условием для участия в конкурсе.

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Напомним, 91-я церемонию вручения премии «Оскар» Академия кинематографических искусств и наук США проведёт в театре «Долби» 24 февраля 2019 года. Список номинантов будет озвучен 22 января 2019 года.

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