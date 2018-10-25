Четверг, 25 Октября 2018 года
13:39:14 МСК

Опубликован лонг-лист претендентов на «Оскар» среди анимационных фильмов

Культура

91-я церемония вручения премии «Оскар» пройдёт 24 февраля 2019 года

Лос-Анджелес, США, 25 октября 2018, 12:46 — REGNUM  Опубликовал лонг-лист анимационных фильмов, которые претендуют на «Оскар». В список вошли 25 картин, он был опубликован 24 октября в онлайн-журнале Variety.

В него, в частности, вошли такие известные анимационные проекты, как «Человек-паук: Через вселенные», «Монстры на каникулах 3: Море зовет», «Ральф против интернета» и «Суперсемейка 2». Издание отмечает, что некоторые фильмы пока ещё не показывались в кинотеатрах Лос-Анджелеса, что является обязательным условием для участия в конкурсе.

Читайте также: Фильм «Человек-паук: вдали от дома» будет показан в кинотеатрах IMAX

Напомним, 91-я церемонию вручения премии «Оскар» Академия кинематографических искусств и наук США проведёт в театре «Долби» 24 февраля 2019 года. Список номинантов будет озвучен 22 января 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Голливуде снимут игровой фильм по манге «Моя геройская академия»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинофестивали
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить