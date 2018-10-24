Лос-Анджелес, США, , 19:46 — REGNUM Фильм «Человек-паук: вдали от дома» будет показан в кинотеатрах IMAX благодаря кассовому успеху фильма «Веном», а также сделке, которую компания Sony заключила с сетью. Об этом 24 октября сообщил портал Comicbook.

По имеющейся информации, Sony заключила своё первое долгосрочное соглашение с IMAX, касающееся нескольких картин. Благодаря этому важной частью стратегии компаний станет выход летом 2019 года на экранах IMAX фильма «Человек-паук: вдали от дома» (Sony отвечает за дистрибьюцию фильма).

Также в кинотеатрах сети будут показаны такие ленты, как спин-офф «Людей в черном» и сиквел «Джуманджи: Зов джунглей». Отмечается, что эти картины будут подвергнуты цифровому ремастерингу и выйдут на площадках IMAX по всему миру.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало ролик, в котором Том Холланд, исполняющий роль Человека-паука в будущем фильме, эмоционально рассказал о том, что концовка картины будет просто невероятной. Актёр записал это видео перед съёмками финальных сцен.

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