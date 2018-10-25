Фанаты выложили в сеть свою версию костюма Спасительницы из «Мстителей 4»

Лос-Анджелес, США, , 08:50 — REGNUM Фанаты киновселенной Marvel выложили в сеть изображение, на котором показано, как могла бы выглядеть в «Мстителях 4» Спасительница (Rescue), роль которой исполнит Гвинет Пэлтроу. Рендер был опубликован 24 октября на портале Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1055279025420152832

Издание отмечает, что художник из числа фанатов решил сделать полную версию костюма, основываясь лишь на той фотографии, которая недавно «утекла» в сеть. Костюм состоит из множества элементов, которых на ней не было.

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Напомним, ранее в сеть попало фото Гвинет Пэлтроу в образе Спасительницы. На актрису, исполняющую в фильмах киновселенной Marvel роль Пеппер Потс, был надет фиолетово-серебряный костюм.

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