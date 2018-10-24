Роль нового Капитана Америка может сыграть чернокожий актер или женщина

Лос-Анджелес, США, , 20:32 — REGNUM Актер Фрэнк Грилло в эфире шоу Ларри Кинга сказал, что новый Капитан Америка может стать чернокожим или даже женщиной. Об этом 24 октября сообщил портал Screen Rant.

Грилло рассказал ведущему о том, как он участвовал в кинопроектах Marvel (он сыграл роль Кроссбоунса (Брока Рамлоу) в фильмах «Первый мститель: Другая война» и Первый мститель: Противостояние»). Он отметил, что не удивлён тому факту, что Крис Эванс решил распрощаться с ролью Капитана Америка. Актёр сообщил: ходят слухи, что в будущих фильмах Marvel этого персонажа может сыграть чернокожий актер или женщина.

Читайте также: Фильм «Человек-паук: вдали от дома» будет показан в кинотеатрах IMAX

Напомним, о своём желании прекратить играть роль Капитана Америка Крис Эванс впервые заявил ещё в марте 2018 года. Актёр пояснил, что он хотел бы покинуть проект вовремя.

Читайте ранее в этом сюжете: Крис Эванс эмоционально попрощался с ролью Капитана Америка