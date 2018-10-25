В Голливуде снимут игровой фильм по манге «Моя геройская академия»

Лос-Анджелес, США, , 07:47 — REGNUM Кинокомпания Legendary Pictures намерена снять игровой фильм по манге Кохея Корикоси «Моя геройская академия». Об этом 24 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Со стороны студии продюсерами выступят Алекс Гарсиа («Крампус») и Джей Ашенфелтер («Тихоокеанский рубеж 2»), со стороны компания Shueisha, публикующей мангу, в качестве продюсера выступит Рёске Йоритоми. За прокат на территории Японии будет отвечать кинокомпания Toho.

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Напомним, Кохей Корикоси начал публиковать мангу в 2014 году, на текущий момент она разошлась в количестве более 17 млн копий. В период с апреля по сентябрь 2018 года вышел третий сезон одноименного аниме-сериала.

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