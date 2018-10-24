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Роб Зомби: «Трое из ада» не будет повторять первые два фильма трилогии

Культура

Он заявил, что не намерен выпускать фильмы ради прибыли

Лос-Анджелес, США, 24 октября 2018, 18:50 — REGNUM  Музыкант и кинорежиссёр Роб Зомби заявил, что сюжет фильма «Трое из ада», являющегося заключительным в трилогии, начало которой положила лента «Дом 1000 трупов», не будет повторять первые две картины. Об этом 24 октября сообщил портал Comicbook.

В интервью журналистам Зомби сказал, что второй фильм сильно отличался от первого, и он хочет, чтобы третья картина также отличалась от первых двух.

«Если ты снимаешь один и тот же фильм ради прибыли, то это отстой», — заявил Роб Зомби.

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Напомним, первой картиной трилогии ужасов стала лента «Дом 1000 трупов» (2003), второй — «Изгнанные дьяволом», бюджет каждой из них составил $7 млн. Первый фильм принес создателям около $16,8 млн, вторая выступила в прокате чуть лучше и собрала в мире $19,3 млн.

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