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В сеть «утекла» фотография Гвинет Пэлтроу в образе Спасительницы

Культура

На актрису надет фиолетово-серебряный костюм

Лос-Анджелес, США, 24 октября 2018, 15:17 — REGNUM  В сеть утекла фотография Гвинет Пэлтроу в образе Спасительницы (Rescue) — персонажа комиксов Marvel. Изображение было опубликовано 23 октября на портале Comic Book Movie.

https://twitter.com/ComicBook_Movie/status/1054799565755428864

Фанаты предположили, что актриса делала сэлфи во время съёмок четвёртой части «Мстителей». Как это фото впоследствии попало в сеть — неизвестно. На Пэлтроу надет фиолетово-серебряный костюм — это говорит о том, что в продолжении «Мстителей» Пеппер Потс наконец-то предстанет перед зрителями не только в образе подружки Тони Старка и фактического руководителя его корпорации.

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Напомним, в комикс-вселенной Marvel Тони Старк внедрил в тело Пеппер Потс дуговой реактор в тот момент, когда она была смертельно ранена. Позже он сделал для неё броню, которая не имела оружия и была предназначена для спасительных операций.

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