Проект фильма Warner Bros. и студии DC про Найтвинга всё ещё жив

Лос-Анджелес, США, , 18:24 — REGNUM Режиссёр Крис Маккей (серия фильмов «Лего») заявил фанатам киновселенной DC, что проект фильма про Найтвинга всё ещё жив. Об этом 24 октября сообщил портал Comicbook.

Ранее СМИ писали, что кинокомпания Warner Bros. отложила его на дальнюю полку, однако Маккей, отвечая на вопрос поклонника о судьбе картины сказал, что тому придётся подождать, но надежду хранить стоит.

Издание отмечает: ранее в сети появилась информация, что компания Paramount намерена нанять Маккея на должность режиссёра фильма по вселенной Dungeons & Dragons. Премьера этой картины запланирована на 2021 год. Это означает, что фильм про Найтвинга выйдет не раньше 2023 года.

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Напомним, Найтвинг в комиксах DC — лидер группы супергероев под названием «Титаны», он был первым Робином, напарником Бэтмена, но впоследствии их пути разошлись. 12 октября 2018 года потоковый сервис DC Universe начал показывать сериал «Титаны», который рассказывает о команде Найтвинга.

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