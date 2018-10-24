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Известный актёр присоединился к проекту сериала Apple про утреннее телешоу

Культура

Его участниками уже являются Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

Купертино, США, 24 октября 2018, 17:33 — REGNUM  Стив Карелл присоединился к Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в новом проекте драматического сериала Apple про ведущих утреннеего телешоу. Об этом 23 октября сообщил портал SlashFilm.

Каррелу предстоит сыграть ведущего Митча Кесслера, который изо всех сил пытается удержать актуальность в меняющемся медиа-ландшафте. Стоит отметить, что Apple заказала уже два сезона этого сериала, однако проект до сих пор не получил официального названия.

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Напомним, Стив Карелл известен зрителям по сериалу «Офис» и фильмам «Сорокалетний девственник», «Эта дурацкая любовь» и «Красивый мальчик». В декабре 2018 года на экраны выйдет биографический фильм «Вице-президент», в котором Карелл исполнит роль бывшего министра обороны США Дональда Рамсфелда.

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