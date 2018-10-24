Известный актёр присоединился к проекту сериала Apple про утреннее телешоу

Купертино, США, , 17:33 — REGNUM Стив Карелл присоединился к Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в новом проекте драматического сериала Apple про ведущих утреннеего телешоу. Об этом 23 октября сообщил портал SlashFilm.

Каррелу предстоит сыграть ведущего Митча Кесслера, который изо всех сил пытается удержать актуальность в меняющемся медиа-ландшафте. Стоит отметить, что Apple заказала уже два сезона этого сериала, однако проект до сих пор не получил официального названия.

Читайте также: Netflix решил продлить мультсериал «Разочарование» на второй сезон

Напомним, Стив Карелл известен зрителям по сериалу «Офис» и фильмам «Сорокалетний девственник», «Эта дурацкая любовь» и «Красивый мальчик». В декабре 2018 года на экраны выйдет биографический фильм «Вице-президент», в котором Карелл исполнит роль бывшего министра обороны США Дональда Рамсфелда.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели «Готэма» показали первые фото суперзлодея Бэйна