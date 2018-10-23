Netflix решил продлить мультсериал «Разочарование» на второй сезон

Нью-Йорк, США, , 08:30 — REGNUM Компания Netflix решила продлить мультсериал «Разочарование» Мэтта Гренинга на второй сезон и заказала аниматору ещё 20 новых серий. Об этом 22 октября сообщил портал Variety.

https://twitter.com/Variety/status/1054584948621926400

Отмечается, что продолжение будет разбито на две части, как это было и в случае первого сезона, его первую часть потоковый сервис показал в августе, а вторую зрители смогут увидеть в 2019 году. Что касается второго сезона, то его первую часть компания выложит на своем сайте в 2020 году, а вторую — в 2021 году. Сам Мэтт Гренинг сказал, что он и его команда «рады продолжить это эпическое путешествие с Netflix».

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Напомним, в центре повествования «Разочарования» находятся любящая выпить принцесса Бин, её эльф по имени Эльфо и личный демон Бин по кличке Люци, который постоянно втягивает принцессу в различные авантюры. Мэтт Гренинг хорошо известен зрителям как создатель мультсериала «Симпсоны».

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