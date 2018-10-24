Стали известны имена новых актёров будущего фильма DC «Джокер»

Лос-Анджелес, США, , 08:07 — REGNUM Назначены актёры на роли молодого Брюса Уэйна (будущего Бэтмена) и дворецкого Альфреда Пенниуорта в фильме «Джокер». Этих персонажей сыграют Данте Перейра-Олсон («Тебя никогда здесь не было») и Дуглас Ходж («Ночной администратор»). Об этом 24 октября сообщил портал Cinema Blend.

Ранее СМИ сообщили, что отца Брюса Уэйна — Томаса Уэйна сыграет Бретт Каллен. Издание отмечает: спискок представленных персонажей позволяет сделать вывод, что в фильме будет показана жизнь семьи Уэйнов, а не только публичная сторона фигуры отца будущего Бэтмена. Пока нет информации о том, кто исполнит роль его жены — Марты Уэйн.

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Напомним, роль Джокера в будущем фильме исполнит Хоакин Феникс. Он сыграет комика-неудачника, который в трудный момент своей жизни решает встать на преступный путь. Премьера картины запланирована на 4 октября 2019 года.

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