Среда, 24 Октября 2018 года
08:16:12 МСК

Стали известны имена новых актёров будущего фильма DC «Джокер»

Культура

Они сыграют роли будущего Бэтмена и его преданного дворецкого

Лос-Анджелес, США, 24 октября 2018, 08:07 — REGNUM  Назначены актёры на роли молодого Брюса Уэйна (будущего Бэтмена) и дворецкого Альфреда Пенниуорта в фильме «Джокер». Этих персонажей сыграют Данте Перейра-Олсон («Тебя никогда здесь не было») и Дуглас Ходж («Ночной администратор»). Об этом 24 октября сообщил портал Cinema Blend.

Ранее СМИ сообщили, что отца Брюса Уэйна — Томаса Уэйна сыграет Бретт Каллен. Издание отмечает: спискок представленных персонажей позволяет сделать вывод, что в фильме будет показана жизнь семьи Уэйнов, а не только публичная сторона фигуры отца будущего Бэтмена. Пока нет информации о том, кто исполнит роль его жены — Марты Уэйн.

Читайте также: Человек-паук может никогда не появиться в мире «Венома»

Напомним, роль Джокера в будущем фильме исполнит Хоакин Феникс. Он сыграет комика-неудачника, который в трудный момент своей жизни решает встать на преступный путь. Премьера картины запланирована на 4 октября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Съёмки «Джокера» зашли слишком далеко

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинокомикс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить