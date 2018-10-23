Человек-паук может никогда не появиться в мире «Венома»

Лос-Анджелес, США, , 16:58 — REGNUM Поклонники комиксов Marvel обсуждают слух, согласно которому в киновселенной Sony «Веном» Человек-Паук может быть уже мертв. Об этом 23 октября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1054715068431110144

Согласно озвучиваемым предположениям, Питер Паркер мог умереть задолго до событий, показанных в «Веноме». Речь идёт прежде всего от том, что непрерывная вселенная Sony может отличается от киновселенной Marvel.

Любители комиксов приводят множество доводов, касающихся различных моментов фильма и говорят о том, что история «Венома» могла пойти по другому пути. Таким образом, в этом мире вообще может не быть Человека-паука, в частности, его могли убить другие персонажи глобальной комикс-вселенной.

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Напомним, главную роль в фильме «Веном» (Эдди Брока) исполнил Том Харди. В картине также снялись такие актёры, как Мишель Уильямс, Риз Ахмед, Вуди Харрельсон и Дженни Слейт. На сегодня фильм собрал в мировом уже более $461 млн (при бюджете $100 млн).

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