Официальные порталы городов Японии будут публиковать манга-сериал

Асака, Япония, , 15:36 — REGNUM Официальные сайты японских городов Асака, Ниидза и Вако будут публиковать манга-сериал, в роли создателя которого выступит мангака Акки Саруми, известный благодаря манге «Винтовка прекрасна» (Rifle Is Beautiful). Об этом 22 октября сообщил портал Anime News Network.

https://twitter.com/Anime/status/1054458631406698496

Отмечается, что этот проект будет запущен в ожидании Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году. Таким образом власти хотят повысить популярность спортивной стрельбы и рассказать читателям об этом виде спорта. Отмечается, что эта работа Акки Саруми не будет напрямую связана с сюжетом оригинальной манги, но она будет иметь схожую историю.

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Напомним, главным действующим лицом манги «Винтовка прекрасна» является ученица средней школы Хикари Кокура, которая очень хочет присоединится к клубу спортивной стрельбы. Однако когда она приходит в него, девочка узнаёт, что школа закрыла клуб и теперь ей придется работать над его оживлением. Первая глава манги вышла в апреле 2015 года.

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