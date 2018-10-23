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Вышел трейлер к OVA по аниме-сериалу «Жизнь с нуля в альтернативном мире»

Культура

Он получил название Memory Snow

Токио, 23 октября 2018, 14:24 — REGNUM  Создатели OVA Memory Snow к популярному аниме-сериалу «Пособие по выживанию в альтернативном мире» (Re:Zero.) выложили в сеть новый трейлер. Видео было опубликовано 23 октября на портале Tokyo Otaku Mode.

Повествование в ролике ведется от лица главного героя Натсуки Субару, в нём также звучит композиция Relive от Nonoc. Зрители могут увидеть фрагменты битв и заснеженные окрестности замка.

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Напомним, «Пособие по выживанию в альтернативном мире» — роман Таппэя Нагацуки, которые получил ранобе (разновидность японской литературы, иллюстрации в которой выполнены в стиле аниме и манга) и аниме-адаптации. Над созданием последней работала студия White Fox, в 2016 году многие критики называли «Пособие по выживанию в альтернативном мире» одним из лучших аниме-сериалов. OVA — формат аниме-шоу, длительность которого рассчитанна на DVD-диск.

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Аниме/манга
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