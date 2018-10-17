Вышел трейлер полнометражного аниме Mobile Suit Gundam NT Narrative

Токио, , 12:10 — REGNUM Вышел трейлер полнометражной аниме-картины Mobile Suit Gundam NT, которая выйдет на большие экраны 30 ноября 2018 года. Ролик был опубликован 16 октября на YouTube-канале GundamInfo.

Согласно синопсису, действие фильма происходит через два года после событий Mobile Suit Gundam Unicorn. В центре повествования находятся трое друзей, которым предстоит оказаться вовлечёнными в старый конфликт.

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Напомним, должность режиссера проекта занял Тосикадзу Йошизава (Mobile Suit Gundam Thunderbolt), над созданием сценарной адаптации работал Харутоши Фукуи (Captain Herlock).

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