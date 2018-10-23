Продюсер Assassin's Creed и Splinter Cell ушла из компании Electronic Arts

Редвуд-Сити, США, , 09:59 — REGNUM Джейд Реймонд, являющаяся основательницей Motive Studio, ушла из компании Electronic Arts. Её должность заняла Саманта Райан. Об этом 22 октября сообщил журнал Variety.

Стоит отметить, что в распространённом релизе пресс-служба Electronic Arts пишет: Джейд Реймонд решила покинуть компанию после того, как менеджер Electronic Arts Лора Мил решила передать Motive Studio под контроль Саманты Райан. Как поясняют в компании, на такой шаг руководство решило пойти в целях создания новых творческих игр, игрового контента, а также в целях улучшения поддержки разработчиков.

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Напомним, геймеры знают Джейд Реймонд как продюсера Assassin's Creed, Watch Dogs, Splinter Cell и Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist. Ранее она работала в компаниях Sony и Ubisoft Montreal. Саманта Райан известна благодаря своей работе над такими проектами, как «The Sims», «Batman: Arkham City» и «No One Lives Forever». Сейчас она работает над созданием игры Anthem.

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