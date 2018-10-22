«Это прекрасно»: фанаты World of Warcraft радуются возвращению разработчика

Сакраменто, США, , 17:27 — REGNUM К работе над World of Warcraft вернулся Брайан Холинка, ведущий разработчик PvP (игрок против игрока) системы игры, сообщает официальный портал компании Blizzard. Фанаты проекта воодушевились этой новостью и ожидают положительных изменений в работе системы.

Впервые информация о возвращении Холинки появилась в Twitter-аккаунте разработчика во время его переписки с одним из пользователей.

«Брайан, это правда? Ты вернёшься, чтобы вернуть баланс в PvP систему World of Warcraft?», — спрашивает пользователь GuildChatter.

«Да, я снова в команде WoW. За прошедший год она проделала огромную работу, и я очень рад помочь им всем, чем могу. Над World of Warcraft трудятся удивительные люди, и я горжусь, что работаю вместе с ними», — отвечает Брайан Холинка.

Теперь эта информация официально подтвердилась компанией Blizzard. Холинка займёт пустовавшее место ведущего дизайнера сражений. В его ведении окажется новый игровой контент для PvP, а также переработка дизайна классов и работа над боевой системой в целом.

Игровое сообщество в целом положительно отреагировало на возвращение Холинки, отмечая, что он не был идеальным разработчиком, но делал свою работу на совесть и при нём PvP система работала исправнее.

«Это прекрасно. Наконец-то хоть кто-то будет делать свою работу на совесть», — пишет пользователь Nazcka

«При Холинке игра не была идеальной, но точно в разы лучше, чем сейчас», — сообщает пользователь Recovers.

Брайан Холинка покинул команду разработчиков World of Warcraft в 2017 году ради работы над неанонсированным проектом компании Blizzard. Фанаты озвучивали предположение о том, что решение вернуть разработчика продиктовано падением популярности игры.

Напоминаем, что World of Warcraft — это массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра, разработанная и издаваемая компанией Blizzard Entertainment. Действие World of Warcraft происходит в фэнтезийной вселенной Warcraft. Каждый игрок управляет одним персонажем и может взаимодействовать с другими игроками в общем виртуальном мире. Игра была анонсирована в 2001 году и выпущена 23 ноября 2004 года, к 10-летней годовщине Warcraft: Orcs & Humans.

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