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Персонаж Marvel Ртуть не вернётся в четвёртой части «Мстителей»

Культура

Актёр Аарон Тейлор-Джонсон развеял слухи о его возможном возвращении

Лос-Анджелес, США, 23 октября 2018, 09:02 — REGNUM  Аарон Тейлор-Джонсон, исполнивший роль Ртути в фильмах Marvel, опроверг слухи о возвращении персонажа в четвёртой части «Мстителей». Об этом 22 октября сообщил портал Science Fiction.

В интервью журналистам актёр сказал: несмотря на то, что его контракт подразумевал возможность съёмок в нескольких фильмах, Ртуть, являющийся близнецом Алой Ведьмы, погиб во время событий, показанных в фильме «Мстители: Эра Альтрона». И у Тейлора-Джонсона никаких переговоров с Marvel о его возвращении не было.

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Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сети появилась информация о новых наборах конструкторов LEGO, которая может раскрыть сюжет «Мстителей 4». В частности, содержание некоторых наборов намекает на то, что герои под руководством Человека-муравья попадут на специальном корабле в квантовую область.

Читайте ранее в этом сюжете: Информация о новых наборах LEGO может оказаться спойлером к «Мстителям 4»

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