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Warner Bros. на семь месяцев перенесла дату премьеры сиквела «Чудо-женщины»

Культура

Актриса Галь Гадот объявила, что она рада этому событию

Warner Bros. на семь месяцев перенесла дату премьеры сиквела «Чудо-женщины»
Цитата из к/ф «Чудо женьщина» реж Пэтти Дженкинс. 2017. Гонконг, Китай, США
Чудо-женщина

Бербанк, США, 23 октября 2018, 08:08 — REGNUM  Кинокомпания Warner Bros. на семь месяцев сместила премьеру фильма «Чудо-женщина 1984». На большие экраны фильм выйдет 5 июня 2020 года. Об этом 22 октября сообщила актриса Галь Гадот на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/GalGadot/status/1054437205203173376

Таким образом, на экраны продолжение выйдет в июне, так же, как и первый фильм. Исполнительница главной роли отметила, что она рада этому событию. Представитель Warner Bros. Джефф Гольдштейн, отвечающий за кинорынок США, заявил, что этот шаг компании поместил премьеру фильма именно в тот временной промежуток, в котором она и должна находиться.

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Напомним, фильм «Чудо-женщина» вышел на большие экраны Российских кинотеатров 1 июня 2017 года. При бюджете $149 млн он смог собрать в США более $412 млн. Сумма общемировых сборов картины составила более $821 млн.

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