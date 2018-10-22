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Гильермо дельТоро снимет для Netflix новую версию мультфильма «Пиноккио»

Культура

Это будет первый проект режиссёра в области анимации

Нью-Йорк, США, 22 октября 2018, 22:32 — REGNUM  Гильермо дель Торо намерен объединится с Netflix для создания полнометражного музыкального анимационного фильма «Пиноккио». Об этом 22 октября компания сообщила на официальной Twitter-странице.

https://twitter.com/NetflixFilm/status/1054379347535118336

Эта работа будет дебютом дель Торо в области анимационных картин. Стоит отметить, что он не только займет должность режиссёра, но также напишет адаптацию и выступит в качестве продюсера проекта.

«Я так давно хотел снять этот фильм, сколько себя помню», — сказал Гильермо дель Торо.

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Напомним, в 1940 году анимационную адаптацию сказки Карло Коллоди выпустила компания Walt Disney. Это был её второй по счёту полнометражный анимационный фильм. Над созданием ленты работали семь режиссёров: Хэмильтон Ласки, Норм Фергюсон, Бен Шарпстин, Уилфред Джексон, Т. Хи, Джек Кинни и Билл Робертс.

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