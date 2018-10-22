Историк из Тюмени сообщил новые детали о фильме «Тобол»

Тюмень, , 16:12 — REGNUM Современная Россия и великая держава не состоялась бы без «птенцов гнезда Петрова», которых «всех повесили или едва не повесили», так 22 октября описал историческое время, к которому обращаются авторы фильма «Тобол», кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Сергей Туров.

«Сюжет фильма «Тобол» разворачивается в период правления Сибирью губернатора Матвея Петровича Гагарина. Первый сибирский губернатор в художественном осмыслении, как правило, является персонажем отрицательным», — приводит слова историка пресс-служба ТюмГУ.

Традиция представлять чиновников отрицательными персонажами, по словам учёного, берёт свое начало еще в XIX веке. Таковым является и Матвей Гагарин в романе Алексея Иванова «На Индию при Петре I», который выступил одним из авторов сценария фильма.

«И в этом смысле роман А. Иванова и одноименный фильм неоригинальны. Как неоригинальны и характеристики петровских чиновников, в том числе высшего звена: все они пассионарии и все воры. Имя им легион: Меншиков, Шафиров, Волконский, Апухтин… Всех их повесили или едва не повесили», — сказал историк.

В ТюмГУ, который является официальным информационным партнером премьеры «Тобол», сообщили, что для зрителей «белые пятна истории Сибири начнут заполняться и заселяться конкретными историческими персонажами и героями, образы которых придумали авторы фильма» с выходом фильма на большой экран.

Напомним, всемирная премьера исторической драмы состоится в Тюмени в феврале 2019 года. В центре повествования находится офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин. Он отправится в Тобольск, где найдёт любовь и столкнётся с заговором князей, занятых поиском золота Яркенда. Ранее создатели киноленты выпустили первый трейлер фильма.

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