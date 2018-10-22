У блокадной доски на Невском протестовали против «Праздника» Красовского

Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Активисты «Молодой гвардии «Единой России» провели массовый пикет против выхода на экраны фильма «Праздник», действие которого происходит в блокадном Ленинграде, передает корреспондент ИА REGNUM. Пикет был согласован с властями и состоялся 22 октября на Невском проспекте, у дома с мемориальной надписью «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Напомним, режиссер Алексей Красовский снял фильм, который он назвал «черной комедией». В центре сюжета — история о том, как семья ленинградских партийных чиновников готовит праздничное застолье перед встречей нового 1942 года в блокадном городе. Фильм находится в процессе монтажа, выход на экраны планируется в 2019 году.

Однако секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой ни в коем случае не выдавать фильму «Праздник» прокатного удостоверения. В то же время в защиту фильма выступили члены Союза кинематографистов России и Гильдии киноведов и кинокритиков, которые заявляют, что никакого глумления над жертвами блокады в фильме нет, а есть лишь сатира на партийную элиту того времени.

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Представители «Молодой гвардии «Единой России» в Петербурге назвали картину Красовского «попыткой осквернить историю блокадного Ленинграда», поскольку эта тема является «священной для истории нашей страны».

«Я не знаю, что Алексей Красовский хотел сказать своим фильмом, этой своей комедией. Само по себе словосочетание «комедия про блокаду Ленинграда» вам не кажется странным? Это какое-то кощунство», — сказал лидер регионального отделения МГЕР Александр Маликов.

На прошлой неделе молодогвардейцы организовали одиночные пикеты у представительства министерства культуры в Петербурге, а их соратники стояли у стен Минкультуры в Москве. Сегодня на акцию на Невский проспект, 14, пришли чуть более десятка человек, но Маликов убежден, что если все протестующие против фильма выйдут на Невский, то не поместятся на проспекте.

«Мы категорически против этого. Призываем общественность дать свой четкий ответ, а также призываем лично министра культуры Владимира Мединского не выдавать прокатное удостоверение для данного фильма ни в коем случае», — сказал Маликов, присоединяясь к требованию Андрея Турчака.

Маликов добавил, что МГЕР попытается самостоятельно рассказать людям историю блокадного Ленинграда. «Возможно, мы выпустим книгу, возможно, будем еще что-то делать», — объяснил он.

Молодогвардейцы принесли на акцию флаги своего политического движения, а также плакаты со слоганами «Режиссер Красовский, опомнись», «Комедии про блокаду не допустим», «Праздник» — не кинематограф», «Не допустим «Праздник» в прокат».

На акции также присутствовала 86-летняя Нина Попова, которая с семьей провела блокадные годы в Ленинграде. Она сообщила, что ее знакомых блокадников и других пожилых людей шокировала идея фильма «Праздник», и они нашли выход из ситуации.

«Они решили предложить поместить Красовского в темную комнату, холодную, без света, тепла, без воды и хлеба. Если не на месяц, то хотя бы на неделю. Пусть он прочувствует. И желание поставить этот фильм у него пропадет. И он убежит. Потому что не выдержит», — сказала Попова.

Она добавила, что попытки сатирически изобразить жизнь руководителей Ленинграда во время блокады также считает неприличными.

«То, что он там показывает в фильме… Если бы не поддерживали питанием наше правительство, которое было тогда, нас бы тоже не было. Если, как он предлагает, посадить правительство на 125 или 250 грамм (хлеба), нас не было бы, города бы не было, здесь стояли бы немцы. Я считаю, что выражение его — это не советского человека, а — страшно сказать — немецкое, фашистское выражение. Уничтожить Ленинград, как многие мечтали. Уничтожить или сдать врагу. Но ленинградцы отстояли, правительство отстояло. И то, что он там собирает всякие склоки и какие-то недоразумения, если даже они и были — это неприлично. Это несоветский, нерусский, несталинский человек. Вот мы так считаем, блокадники», — заявила Нина Попова.

Напомним, жительница Мурманска, блокадница Флора Геращенко сказала ИА REGNUM, что готова будет лично обратиться в суд, если фильм «Праздник» будет искажать исторические факты и глумиться над памятью жертв блокады. Она также ждет реакцию от сообществ блокадников и общественных активистов.

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Народный артист России Николай Буров заявил ИА REGNUM, что комедийный жанр в истории о блокадном Ленинграде неуместен, блокада — это предмет скорби и гордости, с которым не нужно ни оригинальничать, ни шутить.

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Генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин заявил ТАСС, что считает фильм «Праздник» интересной кинематографической работой. Однако советует его создателям поменять место действия картины с блокадного Ленинграда на другой советский город тех времен. «Ленфильм» отказался помогать создателям картины, когда они готовились к съемкам.

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