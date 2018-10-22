Джулия Робертс больше не может сниматься в романтических комедиях

Лос-Анджелес, США, , 15:30 — REGNUM Джулия Робертс заявила, что в её карьере наступил тот момент, когда она уже не может сниматься в романтических комедиях. И дело не в возрасте, а в наличии у неё достаточного жизненного опыта. Об этом сообщил портал The Reporter.

Актриса сказала, что она по-прежнему любит как смотреть романтические комедии, так и сниматься в них, но этот «багаж» более не позволяет ей играть наивных персонажей, её игра перестала быть убедительной для зрителей, которые всё понимают. При этом Робертс добавила, что у неё и её партнеров по фильмам, всё же, осталась одна лазейка: они могут исполнять в таких фильмах роли родителей главных персонажей.

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Напомним, последней актёрской работой Джулии Робертс в фильме жанра романтической комедии стала роль Миранды Коллинз в картине Гарри Маршала «Несносные леди» (Mother's Day). В 2018 году на экраны должна выйти драма «Вернуть Бена» с её участием.

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