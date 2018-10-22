Марк Хэмилл развеял слух о том, как он попал на съёмки «Звездных войн»

Лос-Анджелес, США, , 13:46 — REGNUM Звезда «Звездных войн» Марк Хэмилл высказался по поводу слуха, согласно которому он смог получить роль Люка Скайоукера благодаря актёру Роберту Инглунду («Кошмар на улице Вязов»). Об этом 21 октября сообщил портал Comicbook.

Этот слух блуждал по сети много лет. Утверждалось, что Роберт Инглунд после прослушивания на роль Хана Соло вернулся домой и обнаружил там Хэмилла лежащим на диване. Он настоял на том, чтобы его друг прошел пробы. В результате, Хэмилл получил роль Скайокера, а Инглунд в фильм так и не попал.

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Когда один из фанатов задал актёру вопрос по этому поводу, Хэмилл ответил, что Инглунд был не единственным актёром, который рассказал ему про кастинг. Кроме того, ещё до этого момента о прослушивании позаботилась его агент, и она до сих пор раздражается, когда слышит о том, что это не её заслуга. Актёр также добавил, что информация о том, что он спал на диване в квартире у Ингланда, вздор. На тот момент он уже шесть лет снимался в кино и имел собственное жильё.

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Напомним, девятая часть «Звёздныйх войн» выйдет на большие экраны 19 декабря 2019 года. Снимает картину режиссёр Джей Джей Абрамс. Сценарий будущего фильма не связан со сценариями Джорджа Лукаса.

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