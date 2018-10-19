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Рэперы выпустили клип на саунтрек фильма «Человек-паук: Через вселенные»

Культура

На большие экраны картина выйдет 13 декабря 2018 года

Лос-Анджелес, США, 19 октября 2018, 09:52 — REGNUM  Хип-хоп исполнители Post Malone и Swae Lee выпустили музыкальное видео к предстоящему анимационному фильму «Человек-паук: Через вселенные». Клип был выложен на YouTube-канале Post Malone.

Композиция получила называние Sunflower («Подсолнух»), в описании к видео отмечается, что она является саундтреком к будущему фильму режиссёров Боба Персикетти, Петра Ремсея и Родни Ротмана. Главным героем картины станет персонаж из комиксов Marvel Майлз Моралез, его озвучит актёр Шамик Мур (сериал «Отжиг», фильм «Наркотик»).

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Напомним, должности продюсеров фильма заняли Фил Лорд и Кристофер Миллер, которых зрители знают по таким проектам как «Лего. Фильм» и «Мачо и ботан». На большие экраны «Человек-паук: Через вселенные» выйдет 13 декабря 2018 года.

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