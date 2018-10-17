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Видео: Том Холланд в восторге от будущего фильма про Человека-паука

Культура

Актёр записал видео для фанатов незадолго до начала съёмок финальных сцен картины

Видео: Том Холланд в восторге от будущего фильма про Человека-паука
Наталья Поконечная © Красная Весна
. Курган. Человек-паук

Лос-Анджелес, США, 17 октября 2018, 19:56 — REGNUM  Том Холланд выложил в сеть эмоциональное видео, которое он записал незадолго до съёмок финальных сцен фильма «Человек-паук: вдали от дома». Ролик был опубликован 16 октября на YouTube-канале NiallPotato 666.

Актёр, не скрывая эмоций, сказал, что фильм получится просто замечательный. Стоит отметить, что ранее в сети появились фотографии нового костюма Человека-паука. Один фанат даже сделал его копию, чтобы лучше понять, как он будет выглядеть.

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Напомним, снимает картину режиссёр Джон Уоттс, в картине также снимутся Джейк Джилленхол, Майкл Китон и певица Зендая. Премьера фильма запланирована на 5 июля 2019 года.

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