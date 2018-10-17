Появилась информация о количестве активных подписчиков World of Warcraft

Ирвайн, США, , 12:42 — REGNUM В сеть «утекла» информация о возможном количестве активных подписчиков многопользовательской игры World of Warcraft. Это произошло спустя три года после того, как компания Blizzard прекратила публиковать эти сведения. Об этом 16 октября сообщил портал NDTV.

Пользователь Twitter WeakAuras написал: после того, как в августе 2018 года вышло обновление World of Warcraft: Battle for Azeroth количество подписчиков подскочило до 3,2 млн. Однако сегодня значение этого показателя упало до 1,7 млн. Он отметил, что в данную статистику не входят подписчики из Китая.

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Напомним, Battle for Azeroth является седьмым по счету дополнением World of Warcraft. Первая версия игры вышла 14 лет назад — в 2004 году. Компания выпускает платные обновления примерно раз в два года.

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