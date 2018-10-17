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Эксперты по ядерной войне раскритиковали создателей игры Fallout 76

Культура

Критике подвергся игровой механизм, позволяющий запускать межконтинентальные баллистические ракеты

Эксперты по ядерной войне раскритиковали создателей игры Fallout 76
Ядерный взрыв

Вашингтон, 17 октября 2018, 08:21 — REGNUM  Эксперты в области мирового ядерного конфликта раскритиковали создателей Fallout 76 за включение ядерной войны в механику игры. Их мнения 16 октября привёл портал Motherboard.

Джеффри Льюис, являющийся экспертом Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, заявил, что этот механизм «дезинфицировал» игру, по его мнению, он «немного не работает».

Том Николс (автор книги «Не использовать: ядерное оружие и национальная безопасность»), сказал: «МБР (межконтинентальные баллистическая ракета — ИА REGNUM ) — это не весело и не смешно».

Мартин Пфайфер, преподающий в Университете Нью-Мексико, считает, что ядерная война не будет «забавной» и из-за этого игра не будет продаваться. Он отметил, что всегда неоднозначно относился к серии Fallout. По мнению Пфайфера, смещение акцента с вопроса о людях в область «эстетики ядерной войны» превращает игру в «захватывающее ядерное порно», из-за этого линия между сатирой и эстетичным и забавным постапокалипсисом может стать слишком тонкой.

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Напомним, игроки Fallout 76 могут выискивать на карте коды запуска ракет и запускать МБР. Игра даёт для этого множество стимулов: они получают возможность уничтожить раздражающих оппонентов, а также получить доступ к новым игровым зонам и высокоуровневому контенту.

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