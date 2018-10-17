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Стала известна дата премьеры новой аниме-полнометражки «Дораэмон»

Культура

В сеть выложили промо-ролик предстоящего фильма

Токио, 17 октября 2018, 08:42 — REGNUM  Новый полнометражный фильм «Дораэмон» по известным манга и аниме-сериалам выйдет на большие экраны 1 марта 2019 года. Об этом 17 октября сообщил портал Tokyo Otaku Mode.

Новая картина получит название Doraemon Nobita's Moon Survey. Издание также опубликовало ролик, который показали на представлении фильма. В нём показана история создания аниме-сериала, основанного на манге дуэта Фудзико Фудзио, а также кадры будущей картины.

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Напомним, Дораэмон — это кот-робот, который попал в наше время из будущего (XXII века) для того, чтобы помочь школьнику по имени Нобита Ноби. Большую популярность получила вторая ТВ-экранизация манги. Её начал показывать в 1979 году телеканал TV Asahi, всего было выпущено более 1787 серий.

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