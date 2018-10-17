Хоррор «Русалка. Озёро мёртвых» собрал в мировом прокате более $1 млн

Москва, , 09:47 — REGNUM Российкий фильм ужасов «Русалка. Озёро мёртвых» на сегодня смог собрать в мировом прокате более $1 млн. Об этом 16 октября сообщил портал Ovideo.

Эту картину уже смогли увидеть жители Малайзии, Вьетнама, Сингапура, Пакистана, Филиппин, Камбоджи и Мьянмы. Фильм также был показан в кинотеатрах Латвии, Литвы и Эстонии. Отмечается, что в ближайшее время он выйдёт на большие экраны кинотеатров стран Латинской Америки.

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Напомним, в России премьера фильма Святослава Подгаевского «Русалка. Озёро мёртвых» состоялась 12 июля 2018 года. Общая сумма его кассовых сборов составила около $1,64 млн. Посмотрели картину более 475 тыс. человек.

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